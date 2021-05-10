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    Луиш Каштру

    Тренер
    Имя Луиш
    Фамилия Каштру
    Команда Ботафого
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 3 сентября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ботафого 38 0 0 38
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.04.2023 Ботафого 0 : 0 Сан-Паулу
    22.04.2023 Баия 0 : 0 Ботафого
    29.04.2023 Фламенго 0 : 0 Ботафого
    06.05.2023 Ботафого 0 : 0 Атлетико Минейро
    10.05.2023 Ботафого 0 : 0 Коринтианс
    13.05.2023 Гойас 0 : 0 Ботафого
    20.05.2023 Ботафого 0 : 0 Флуминенсе
    27.05.2023 Ботафого 0 : 0 Америка Минейро
    03.06.2023 Атлетико Паранаэнсе 0 : 0 Ботафого
    10.06.2023 Ботафого 0 : 0 Форталеза
    21.06.2023 Куяба 0 : 0 Ботафого
    24.06.2023 Палмейрас 0 : 0 Ботафого
    01.07.2023 Ботафого 0 : 0 Васко да Гама
    08.07.2023 Гремио 0 : 0 Ботафого
    15.07.2023 Ботафого 0 : 0 Брагантино
    22.07.2023 Сантос 0 : 0 Ботафого
    29.07.2023 Ботафого 0 : 0 Коритиба
    02.08.2023 Крузейро 0 : 0 Ботафого
    05.08.2023 Ботафого 0 : 0 Интернасьонал
    12.08.2023 Сан-Паулу 0 : 0 Ботафого
    19.08.2023 Ботафого 0 : 0 Баия
    26.08.2023 Ботафого 0 : 0 Фламенго
    02.09.2023 Атлетико Минейро 0 : 0 Ботафого
    13.09.2023 Коринтианс 0 : 0 Ботафого
    20.09.2023 Ботафого 0 : 0 Гойас
    30.09.2023 Флуминенсе 0 : 0 Ботафого
    07.10.2023 Америка Минейро 0 : 0 Ботафого
    18.10.2023 Ботафого 0 : 0 Атлетико Паранаэнсе
    21.10.2023 Форталеза 0 : 0 Ботафого
    25.10.2023 Ботафого 0 : 0 Куяба
    28.10.2023 Ботафого 0 : 0 Палмейрас
    01.11.2023 Васко да Гама 0 : 0 Ботафого
    04.11.2023 Ботафого 0 : 0 Гремио
    11.11.2023 Брагантино 0 : 0 Ботафого
    22.11.2023 Ботафого 0 : 0 Сантос
    25.11.2023 Коритиба 0 : 0 Ботафого
    29.11.2023 Ботафого 0 : 0 Крузейро
    03.12.2023 Интернасьонал 0 : 0 Ботафого
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