Бывший защитник «Аль-Насра» рассказал о влиянии Роналду на назначение тренера

Бывший защитник «Аль-Насра» Алекс Теллес прокомментировал информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду убедил Луиша Каштру покинуть «Ботафого» и возглавить саудовскую команду в 2023 году.

«У Криша есть власть в любых вопросах. Из-за его имиджа и достижений его мнение играет очень важную роль. Когда дело касается Криштиану Роналду, вокруг него всегда формируется большая команда. Очевидно, он хочет видеть лучших», – сказал Теллес.