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    • Бывший защитник «Аль-Насра» рассказал о влиянии Роналду на назначение тренера

    Бывший защитник «Аль-Насра» рассказал о влиянии Роналду на назначение тренера

    Бывший защитник «Аль-Насра» Алекс Теллес прокомментировал информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду убедил Луиша Каштру покинуть «Ботафого» и возглавить саудовскую команду в 2023 году.

    «У Криша есть власть в любых вопросах. Из-за его имиджа и достижений его мнение играет очень важную роль. Когда дело касается Криштиану Роналду, вокруг него всегда формируется большая команда. Очевидно, он хочет видеть лучших», – сказал Теллес.

    • 31-летний Теллес провел в «Аль-Насре» прошлый сезон и начало нынешнего, после чего перешел в «Ботафого».
    • Каштру возглавил клуб из Эр-Рияда спустя полгода после прихода туда Роналду. Он сменил на посту главного тренера Руди Гарсию.

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    Источник: A Bola

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    16.09.2024 09:49
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