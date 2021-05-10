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Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»

10 мая 2021, 07:58
4

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру покидает свой пост.

– Это был последний ваш матч? Вы уходите?

– Да. Моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах.

Несмотря на то что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Я понимал, что в один день я могу заплатить очень дорогой счет по результатам, но мне нужно было идти по этому пути.

Если я вас спрошу, а три-четыре года назад сколько молодых ребят было в команде? Наверное, искренне и корректно вы мне ответили бы, что не так много. Это была одна из моих задач – строить будущее для «Шахтера». У «Шахтера» есть будущее, по крайней мере эта стройка начата.

Признаюсь, это огромнейший труд, сложный, непростой. Я надеюсь, что «Шахтер» сможет идти своим путем, а эти ребята станут футбольными звездами – они сейчас на ранней стадии своей карьеры. Тем не менее мы продолжали выигрывать: 1/8 финала Лиги Европы, квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Знаю, что это далеко не все, чего хотели наши болельщики. Но одно я могу сказать им: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это – создавать 14–15 молодых игроков для будущего «Шахтера».

  • Каштру возглавлял «Шахтер» с лета 2019 года.
  • Стороны не продлили контракт, истекающий 30 июня.
  • С командой португальский специалист выиграл чемпионство-2019/20.
  • Ожидается, что новым тренером станет Роберто Де Дзерби.

Источник: Официальный сайт «Шахтера»
Украина. Премьер-лига Шахтер Каштру Луиш
Комментарии (4)
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xrrrx
1620633540
а вот и новый главный тренер спартака на самом деле)
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zigbert
1620635930
Мог бы и остаться, продолжить реконструкцию команды.
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Alex_1971
1620888948
Оставаться не стоит, Шахтеру нужно двигаться дальше а Каштру хорошего нового проэкта
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