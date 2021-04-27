Журналист Скира: «Шахтер» предложил Де Дзерби двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона в год

«Шахтер» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По информации журналиста Николо Скиры, донецкий клуб предложил 41-летнему итальянцу контракт до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Сообщается, что Де Дзерби – приоритетная кандидатура для спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны.