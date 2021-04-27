Журналист Скира: «Шахтер» предложил Де Дзерби двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона в год

«Шахтер» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
По информации журналиста Николо Скиры, донецкий клуб предложил 41-летнему итальянцу контракт до 2023 года с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Сообщается, что Де Дзерби – приоритетная кандидатура для спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны.
- Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру покинет клуб по окончании сезона.
- В декабре сообщалось, что Де Дзерби отказал «Спартаку».
- «Сассуоло» идет в Серии А 8-м.
Источник: твиттер Николо Скиры