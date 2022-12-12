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Дарио Срна
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
8
4 марта
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за то, что они видят только негатив в его адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
4
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
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Все новости
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
1
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
5
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
30
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
26
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
8
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
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Дарио Срна
Защитник
Имя
Дарио
Фамилия
Срна
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
1 мая 1982 (40 лет)
Рост
178
Вес
72
Статистика
Новости
Статьи
Посты
12 декабря 2022
12:20
В «Шахтере» намекнули, что Мудрик стоит более 100 миллионов
4
6 августа 2022
13:36
Срна: «Мудрик – лучший левый вингер Европы после Мбаппе и Винисиуса»
1
25 марта 2021
09:23
Модрич повторил рекорд Срны по числу игр за сборную Хорватии
6 января 2021
12:00
Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»
11
20 июня 2019
11:35
Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера». Он выступал за дончан 15 лет
09:20
Football.ua: Срна завершит карьеру и вернется в «Шахтер»
18 июля 2018
10:52
Фонсека: «Шахтер» смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета сборной Бразилии»
16 июля 2018
08:53
Срна: «Обидно за результат, но маленькая Хорватия совершила чудо»
7 июля 2018
10:08
Срна: «Игроки сборной России уже национальные герои, но Хорватия превосходит их в мастерстве на 90 процентов»
38
06:46
Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Наступило время вернуть долг»
25
23 июня 2018
00:32
Видео
Срна – игрок «Кальяри»
1
22 июня 2018
18:00
«Шахтер» закрепил 33-й номер за Срна, который покинет клуб
10 июня 2018
06:51
Sky Sports: Срна откажет «Интеру» и перейдет в клуб АПЛ
3
7 июня 2018
07:05
Срна входит в интересы «Интера»
5
6 июня 2018
08:05
«Кальяри» предлагает Срне однолетний контракт
1
24 мая 2018
06:06
Срна – об уходе из «Шахтера»: «Продолжу карьеру за пределами Украины»
1
18 мая 2018
06:44
Срна и Манджукич могут стать футболистами «Бешикташа»
1
16 апреля 2018
09:28
Срна – о допинге: «Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты»
2
8 апреля 2018
09:18
Срна может стать главным тренером украинской команды
6 апреля 2018
10:08
ВАДА не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Дарио Срны
22 февраля 2018
23:08
Срна получил 17-месячную дисквалификацию за допинг
2
4 ноября 2017
06:11
Фото
Срна подарил детям с Донбасса футбольную форму и мячи
2
11 октября 2017
10:17
Срна готов доказать свою непричастность к употреблению допинга
2
24 сентября 2017
23:25
Срну могут дисквалифицировать на срок от одного до двух лет
3
22 сентября 2017
22:55
Палкин: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»
1
20:27
Срна: «Надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!»
3
20:20
«Шахтер»: у Срны найден допинг, хорват приостановил карьеру
8
21 сентября 2017
15:34
Срна подозревается в употреблении допинга
7
12 июня 2017
10:20
Срна: «Луческу всегда будет легендой «Шахтера»
1
18 мая 2017
10:42
Ребров признал поражение от «Шахтера» справедливым, но хотел удаления Срны
1
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