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    «Шахтер» закрепил 33-й номер за Срна, который покинет клуб

    Пресс-служа донецкого «Шахтера» анонсировала уход 36-летнего защитника Дарио Срна из клуба. Игрок не будет продлевать контракт, срок которого истечет 30 июня.

    «В знак уважения за все заслуги капитана «Шахтер» впервые в истории закрепит за ним 33-й номер. Он всегда будет принадлежать Дарио Срна», – говорится в заметке на официальном сайте клуба.

    Срна пополнил состав «горняков» в июле 2003 года. За 15 лет в составе донецкого клуба он принял участие в 339 играх всех соревнований. Срна выиграл 25 трофеев – девять чемпионатов Украины, семь Кубков страны, восемь Суперкубок и один Кубок УЕФА.

    В сентябре 2017 года появилась информация об обвинении Срна в употребление допинга. Несмотря на готовность футболиста отстаивать свою невиновность, в феврале антидопинговый центр Украины дисквалифицировал его на 17 месяцев.

    Запрет на профессиональную деятельность вступил в силу в марте 2017 года. Срна сможет возобновить выступления в августе. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Интера» и команд АПЛ.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    22.06.2018 18:00
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