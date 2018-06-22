«Шахтер» закрепил 33-й номер за Срна, который покинет клуб

Пресс-служа донецкого «Шахтера» анонсировала уход 36-летнего защитника Дарио Срна из клуба. Игрок не будет продлевать контракт, срок которого истечет 30 июня.

«В знак уважения за все заслуги капитана «Шахтер» впервые в истории закрепит за ним 33-й номер. Он всегда будет принадлежать Дарио Срна», – говорится в заметке на официальном сайте клуба.

Срна пополнил состав «горняков» в июле 2003 года. За 15 лет в составе донецкого клуба он принял участие в 339 играх всех соревнований. Срна выиграл 25 трофеев – девять чемпионатов Украины, семь Кубков страны, восемь Суперкубок и один Кубок УЕФА.

В сентябре 2017 года появилась информация об обвинении Срна в употребление допинга. Несмотря на готовность футболиста отстаивать свою невиновность, в феврале антидопинговый центр Украины дисквалифицировал его на 17 месяцев.

Запрет на профессиональную деятельность вступил в силу в марте 2017 года. Срна сможет возобновить выступления в августе. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Интера» и команд АПЛ.