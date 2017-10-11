Срна готов доказать свою непричастность к употреблению допинга

Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал ситуацию вокруг своей положительной допинг-пробы.

«На данный момент чувствую себя хорошо. Я сильный. Хорватские СМИ оказали мне большую поддержку, поэтому я не могу их разочаровать. Я готов доказать, что невиновен. Не думал, что за 14 лет карьеры такое когда-нибудь случится со мной.

Сейчас я полностью сосредоточен на выстраивании своей защиты, о которой все скоро узнают. Честно говоря, я не мог тренироваться после всего этого, не мог сфокусироваться на футболе.

Но если я выполнил последнее желание моего покойного отца и вернулся для участия в Евро-2016 после похорон, то и сейчас смогу довести все до победы. Я чист от допинга и смогу доказать это», – сказал Срна Sportske Novosti.

Напомним, что хорвату грозит дисквалификация за употребления допинга на срок до двух лет.