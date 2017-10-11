Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Срна готов доказать свою непричастность к употреблению допинга

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал ситуацию вокруг своей положительной допинг-пробы.

    «На данный момент чувствую себя хорошо. Я сильный. Хорватские СМИ оказали мне большую поддержку, поэтому я не могу их разочаровать. Я готов доказать, что невиновен. Не думал, что за 14 лет карьеры такое когда-нибудь случится со мной.

    Сейчас я полностью сосредоточен на выстраивании своей защиты, о которой все скоро узнают. Честно говоря, я не мог тренироваться после всего этого, не мог сфокусироваться на футболе.

    Но если я выполнил последнее желание моего покойного отца и вернулся для участия в Евро-2016 после похорон, то и сейчас смогу довести все до победы. Я чист от допинга и смогу доказать это», – сказал Срна Sportske Novosti.

    Напомним, что хорвату грозит дисквалификация за употребления допинга на срок до двух лет.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Pinasonic 11 октября 2017, 14:58

      в 35 можно и не отмазываться, а заканчивать с футболом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11