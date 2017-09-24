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    Срну могут дисквалифицировать на срок от одного до двух лет

    Стало известно, какое наказание грозит капитану донецкого «Шахтера» Дарио Срне. Напомним, что допинг-проба 35-летнего футболиста дала положительный результат. Хорват приостановил карьеру.

    Как сообщил координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко в эфире телеканала «2+2», Срна получил извещение о результатах допинг-теста 18 сентября, у него есть 10 дней, чтобы предоставить свои контраргументы.

    Игроку грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2017 23:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 25 сентября 2017, 09:19

      Ну если дадут дискву, уже, при всем уважении к нему, потолок его будет Кубок Украины

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 сентября 2017, 07:01

      Не верю , что он принимал допинг , не люблю хорватов , но в это не верю ........

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 25 сентября 2017, 00:20

      А ему на это насрать))

      0
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