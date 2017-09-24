Срну могут дисквалифицировать на срок от одного до двух лет

Стало известно, какое наказание грозит капитану донецкого «Шахтера» Дарио Срне. Напомним, что допинг-проба 35-летнего футболиста дала положительный результат. Хорват приостановил карьеру.

Как сообщил координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко в эфире телеканала «2+2», Срна получил извещение о результатах допинг-теста 18 сентября, у него есть 10 дней, чтобы предоставить свои контраргументы.

Игроку грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет.