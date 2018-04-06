ВАДА не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Дарио Срны

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует подавать апелляцию на решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации капитана «Шахтера» Дарио Срны, который был отстранен от футбола на 17 месяцев за употребление допинга.

«ВАДА решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции», – приводит сообщение ВАДА «Футбол 24».

Напомним, что срок дисквалификации исчисляется с 22 марта 2017 года, когда у футболиста была взята проба на допинг. Возвращение хорвата на поле может произойти 22 августа 2018 года, а к тренировкам с командой – за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня.

Действующий контракт 35-летнего игрока с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2018 года.