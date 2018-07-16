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    Срна: «Обидно за результат, но маленькая Хорватия совершила чудо»

    Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна побывал на финальном матче чемпионата мира-2018, в котором его команда встречалась с Францией.

    «Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело. Хорватия — это маленькая страна, которая совершила чудо.

    За последние 15 лет у нас было много тяжелых моментов, но в этом году все сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех.

    Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят», – сказал Срна.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Известия

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    16.07.2018 08:53
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