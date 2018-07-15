Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Футбол максимального качества.

Мы посмотрели главный матч четырехлетия. Непривычно близкий по расстоянию и совсем родной по атмосфере. А еще неожиданно горячий и открытый для финала. Тем более – финала чемпионата мира.

Франция вышла на решающий матч суперзвездной и идеально сбалансированной машиной. Парни без шансов размотали непонятную Аргентину, оборонительный Уругвай и атакующую Бельгию – качество таких команд не зависит от стиля соперника. Система Дешама не сыпалась на отрезках, когда из игры выпадал единственный страйкер Жиру или выключался плеймейкер Погба. Франция просто подрубалась к альтернативному питанию от Гризманна, Павара, Люки Эрнандеса, Мбаппе или кого угодно и ехала дальше.

Именно поэтому от хорватов ждали аритмии. Класс проявляется на дистанции года, турнира и даже одного матча. Лучший способ этому помешать – дробить среду на молекулы. Тем более у сборной Далича бесконечная физика – ей действительно плевать на дополнительные таймы – и сверхкачественный регулятор темпа в центре поля в лице Модрича и Ракитича.

От такой смеси на выходе получился огонь.

Франция специально отдала мяч

Дешам поставил оборонительную коробку как никогда низко и предложил сопернику создавать. При этом впереди у французов остался Жиру (для выхода верхом) и Мбаппе с Гризманном (для выхода за счет скорости). Хорваты ожидаемо фальшивили в контроле даже при численном большинстве в отдельных зонах – 20 неточных передач за первую четверть часа. Низкое качество спровоцировало серию контратак и нервы у ворот Субашича. Так и родился стандарт с автоголом Манджукича. Хотя вопрос по активному офсайду Погба открыт.

Хорватия искала стандарты

Далич потратил меньше получаса на превосходный ответ. На примере Марио коуч еще раз убедился, что его парни виртуозно снимают любой верх. Он сместил акцент с перепаса на индивидуальные действия. При этом никто не рассчитывал на успешный дриблинг – хорваты летели на нескольких соперников и специально подставлялись под фол. С 20-й по 30-й минуту Франция нарушила правила четырежды. Во всех случаях – на своей половине. Всякий раз Модрич превращал стандарты в качественный кросс, а его партнеры нагоняли панику на втором этаже. Перед голом Перишича хорваты трижды за несколько секунд переиграли соперника в воздухе. Тот мяч – предельно логичный по тактической природе.

После несчастного случая с рукой того же Перишича и пенальти история с навесами продолжилась. До перерыва парни Далича создали еще 2 голевых шанса после штрафных и угловых. Когда на газон прилег Умтити, за французов стало совсем страшно, несмотря на счет. Просто Хорватия отыгрывалась и побеждала на каждой стадии плей-офф, а в финале сделала невозможное. Нащупала слабое место у команды Дешама.

Замена Канте

Дидье решил проблему максимально неожиданно и абсолютно гениально. Двухметровая шпала для разрушения планов Хорватии на втором этаже – это ок. Вот только Н'Зонзи выпустили вместо самого Канте. Опорника с бездонной дыхалкой и превосходными качествами, чтобы отбирать, перехватывать и удерживать счет. Но не сегодня. Даже у таких людей бывают неудачные дни и ошибки. За касание до гола Перишич отправил смотреть футбол именно Канте. Плюс Н'Голо схватил ненужную карточку в первом тайме, а хорваты играли в полный контакт.

Но в эту замену закладывался двойной смысл. Кроме перевеса в воздухе французы получили полузащитника, который держал опорную зону намного строже Канте и освободил от всякой черновой работы Матюиди с Погба. Третий гол Франции – результат новых маневров Поля. В первом тайме плеймейкер Дешама не застревал в настолько высокой позиции.

Ошибки вратарей

Прекрасно, что финал не получился шахматным. Тактика высочайшего уровня смешалась с эмоциями обычных смертных. Иначе супердальний гол Мбаппе и мяч Манджукича не объяснить. На Лужниках сыграли два абсолютно разных тайма и один бессмертный финал. В этом матче уместились:

Автогол

Первый VAR в истории финалов ЧМ

Пенальти

Курьезная ошибка Льориса

6 абсолютно разных голов

Футбол, футбол и футбол

Парни – спасибо. Мы запомним этот вечер навсегда.

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