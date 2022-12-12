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Дарио Срна
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Дарио Срна - новости
Завершил карьеру
1 мая 1982 (44)
#33 | Защитник
178 см | 72 кг
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
В «Шахтере» намекнули, что Мудрик стоит более 100 миллионов
2022.12.12 12:20
4
Срна: «Мудрик – лучший левый вингер Европы после Мбаппе и Винисиуса»
2022.08.06 13:36
1
Модрич повторил рекорд Срны по числу игр за сборную Хорватии
2021.03.25 09:23
Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»
2021.01.06 12:00
11
Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера». Он выступал за дончан 15 лет
2019.06.20 11:35
Football.ua: Срна завершит карьеру и вернется в «Шахтер»
2019.06.20 09:20
Фонсека: «Шахтер» смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета сборной Бразилии»
2018.07.18 10:52
Срна: «Обидно за результат, но маленькая Хорватия совершила чудо»
2018.07.16 08:53
Срна: «Игроки сборной России уже национальные герои, но Хорватия превосходит их в мастерстве на 90 процентов»
2018.07.07 10:08
37
Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Наступило время вернуть долг»
2018.07.07 06:46
25
Видео
Срна – игрок «Кальяри»
2018.06.23 00:32
1
«Шахтер» закрепил 33-й номер за Срна, который покинет клуб
2018.06.22 18:00
Sky Sports: Срна откажет «Интеру» и перейдет в клуб АПЛ
2018.06.10 06:51
3
Срна входит в интересы «Интера»
2018.06.07 07:05
5
«Кальяри» предлагает Срне однолетний контракт
2018.06.06 08:05
1
Срна – об уходе из «Шахтера»: «Продолжу карьеру за пределами Украины»
2018.05.24 06:06
1
Срна и Манджукич могут стать футболистами «Бешикташа»
2018.05.18 06:44
Срна – о допинге: «Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты»
2018.04.16 09:28
2
Срна может стать главным тренером украинской команды
2018.04.08 09:18
ВАДА не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Дарио Срны
2018.04.06 10:08
Срна получил 17-месячную дисквалификацию за допинг
2018.02.22 23:08
2
Фото
Срна подарил детям с Донбасса футбольную форму и мячи
2017.11.04 06:11
2
Срна готов доказать свою непричастность к употреблению допинга
2017.10.11 10:17
2
Срну могут дисквалифицировать на срок от одного до двух лет
2017.09.24 23:25
3
Палкин: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»
2017.09.22 22:55
1
Срна: «Надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!»
2017.09.22 20:27
3
«Шахтер»: у Срны найден допинг, хорват приостановил карьеру
2017.09.22 20:20
8
Срна подозревается в употреблении допинга
2017.09.21 15:34
7
Срна: «Луческу всегда будет легендой «Шахтера»
2017.06.12 10:20
1
Ребров признал поражение от «Шахтера» справедливым, но хотел удаления Срны
2017.05.18 10:42
1
1
2
3
4
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