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    Срна: «Луческу всегда будет легендой «Шахтера»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, как в команде восприняли уход Мирчи Луческу в прошлом году, который перешел на работу в «Зенит». Его место в Донецке занял Паулу Фонсека.

    «Знаете, было тяжело расставаться с Мистером после 12 лет и всех трофеев, которые мы завоевали с ним… Мирча Луческу всегда будет легендой «Шахтера». Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали. Однако пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в «Браге».

    Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то свое, а это всегда интересно. При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у «Шахтера» как раз не было! Нам нужны победы. Так что после встреч с «Янг Бойз» мы словно проснулись: у нас все стало получаться, и от матча к матчу команда выглядела лучше», – рассказал Срна.

    Напомним, что Луческу был уволен из «Зенита» после завершения сезона.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    12.06.2017 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 12 июня 2017, 12:20

      Луческу действительно очень много сделал для Шахтёра: поставил игру, всегда держал хороший уровень клуба и грамотно развивал молодёжь! Вот только перейдя в Зенит после 12 лет в одном клубе где у него уже всё было схвачено он оказался не готов!! Да ещё и вечно его что-то не устраивает))

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