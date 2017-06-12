Срна: «Луческу всегда будет легендой «Шахтера»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, как в команде восприняли уход Мирчи Луческу в прошлом году, который перешел на работу в «Зенит». Его место в Донецке занял Паулу Фонсека.

«Знаете, было тяжело расставаться с Мистером после 12 лет и всех трофеев, которые мы завоевали с ним… Мирча Луческу всегда будет легендой «Шахтера». Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали. Однако пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в «Браге».

Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то свое, а это всегда интересно. При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у «Шахтера» как раз не было! Нам нужны победы. Так что после встреч с «Янг Бойз» мы словно проснулись: у нас все стало получаться, и от матча к матчу команда выглядела лучше», – рассказал Срна.

Напомним, что Луческу был уволен из «Зенита» после завершения сезона.