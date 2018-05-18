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Срна и Манджукич могут стать футболистами «Бешикташа»

18 мая 2018, 06:44

«Бешикташ» активно работает над усилением своего состава, сообщает Haber1903. Турецкий клуб рассматривает возможность приглашения защитника «Шахтера» Дарио Срны, которому будет предложен контракт на один сезон.

Кроме бывшего капитана украинского клуба, «Бешикташ» может пополнить форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. Этому трансферу должен поспособствовать именно Срна, так как между ними существуют дружеские отношения по сборной Хорватии.

Напомним, что контракт Срны с «Шахтером» рассчитан до середины 2018 года, а соглашение Манджукича с «Ювентусом» истекает летом 2020 года.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Италия. Серия А Трансферы Бешикташ Шахтер Ювентус Срна Дарио Манджукич Марио
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