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    «Кальяри» предлагает Срне однолетний контракт

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна 30 июня станет свободным агентом, клуб не стал продлевать контракт с футболистом.

    В услугах 36-летнего хорвата заинтересованы в «Кальяри». Стороны уже провели переговоры на Сардинии.

    Хорвату был предложен контракт на один сезон. Срна взял время на обдумывание предложения и принятие решения.

    Ранее Срна был дисквалифицирован УЕФА за употребление допинга. Срок дисквалификации истекает 23 августа.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.06.2018 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2018, 08:17

      Еще годик поиграет и на пенсию...37 лет это уже критический возраст для футболиста.

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