«Кальяри» предлагает Срне однолетний контракт

Еще годик поиграет и на пенсию...37 лет это уже критический возраст для футболиста.
Капитан «Шахтера» Дарио Срна 30 июня станет свободным агентом, клуб не стал продлевать контракт с футболистом.
В услугах 36-летнего хорвата заинтересованы в «Кальяри». Стороны уже провели переговоры на Сардинии.
Хорвату был предложен контракт на один сезон. Срна взял время на обдумывание предложения и принятие решения.
Ранее Срна был дисквалифицирован УЕФА за употребление допинга. Срок дисквалификации истекает 23 августа.