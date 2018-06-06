«Кальяри» предлагает Срне однолетний контракт

Капитан «Шахтера» Дарио Срна 30 июня станет свободным агентом, клуб не стал продлевать контракт с футболистом.

В услугах 36-летнего хорвата заинтересованы в «Кальяри». Стороны уже провели переговоры на Сардинии.

Хорвату был предложен контракт на один сезон. Срна взял время на обдумывание предложения и принятие решения.

Ранее Срна был дисквалифицирован УЕФА за употребление допинга. Срок дисквалификации истекает 23 августа.