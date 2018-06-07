Срна входит в интересы «Интера»

Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна, который 30 июня станет свободным агентом, входит в трансферные интересы клубов итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» предлагает однолетний контракт 36-летнему хорвату. Футболист взял несколько дней для принятия решения.

Еще одним представителем Серии А, который хотел бы видеть в своем составе опытного игрока, стал «Интер». Миланский клуб также готов сделать предложение, но сомнение вызывает физическое состояние Срны после долгого отсутствия игровой практики вследствие дисквалификации из-за употребления допинга. В ближайшие дни стороны обсудят возможность перехода.

Срок дисквалификации бывшего футболиста сборной Хорватии за употребление допинга истекает 23 августа.