Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Срна входит в интересы «Интера»

    Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна, который 30 июня станет свободным агентом, входит в трансферные интересы клубов итальянской Серии А.

    Ранее сообщалось, что «Кальяри» предлагает однолетний контракт 36-летнему хорвату. Футболист взял несколько дней для принятия решения.

    Еще одним представителем Серии А, который хотел бы видеть в своем составе опытного игрока, стал «Интер». Миланский клуб также готов сделать предложение, но сомнение вызывает физическое состояние Срны после долгого отсутствия игровой практики вследствие дисквалификации из-за употребления допинга. В ближайшие дни стороны обсудят возможность перехода.

    Срок дисквалификации бывшего футболиста сборной Хорватии за употребление допинга истекает 23 августа.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:27

      С трудом верится что бы Интер был заинтересован в нем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2018, 10:50

      Интер любит хорватов ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 июня 2018, 08:48

      Что за допинг принимал ??? Сало ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      LocoMen89 7 июня 2018, 08:46

      для Италии самый подходящий возраст )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 июня 2018, 07:10

      ничего себе он ещё играет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11