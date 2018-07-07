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  • Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Наступило время вернуть долг»

Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Наступило время вернуть долг»

7 июля 2018, 06:46
25

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

«Я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России (в 2008 году победа хорватов над англичанами помогла России выйти на Евро-2008 – прим. «Бомбардира»). И теперь наступило время вернуть долг», – сказал Срна в интервью Ukraina.ru.

Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Срна Дарио
Комментарии (25)
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oyabun
1530936002
Россия всем долги простила. )
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Патронташ
1530936508
Типа долг платежом красен? В России в современных реалиях платят только трусы.
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Обер-КанцлерЪ
1530941038
Ну что ж - проиграем - значит вернём долг) Нет - значит в следующий раз вернём)
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yaran56
1530945515
Если опять Россия покажет дровяной навал у ворот, прощай футбол интереснее будет смотреть бадминтон.
Ответить
19831170
1530947033
Есть такая поговорка. Не делай людям добра, не получишь зла)
Ответить
OfaZavr
1530947295
нет уж, давайте как-нибудь в следующий раз))
Ответить
_MATRIX_
1530947965
Закати губу, усташ.
Ответить
Diesel133
1530952753
не сегодня, Дарио. Не та ситуация.
Ответить
zigbert
1530953266
Что нам теперь ,сдаваться?
Ответить
Полная Канистра
1530954758
извини в след раз вернём когда с англичанкой будем играть но не сейчас
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