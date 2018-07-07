Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Наступило время вернуть долг»

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

«Я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России (в 2008 году победа хорватов над англичанами помогла России выйти на Евро-2008 – прим. «Бомбардира»). И теперь наступило время вернуть долг», – сказал Срна в интервью Ukraina.ru.

Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.