Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Срна: «Хорватия однажды оказала большую услугу России. Наступило время вернуть долг»

    Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

    «Я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России (в 2008 году победа хорватов над англичанами помогла России выйти на Евро-2008 – прим. «Бомбардира»). И теперь наступило время вернуть долг», – сказал Срна в интервью Ukraina.ru.

    Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2018 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 7 июля 2018, 15:39

      Как есть необходимость в помощи так братья, а как требуется ответка так подожди или недождетесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Rustam85 7 июля 2018, 12:34

      украинцам же давал интервью... те скорее всего переиначали на свой лад) россия же теперь украине много что "должна"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июля 2018, 12:12

      извини в след раз вернём когда с англичанкой будем играть но не сейчас

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:47

      Что нам теперь ,сдаваться?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 июля 2018, 11:39

      не сегодня, Дарио. Не та ситуация.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 7 июля 2018, 10:19

      Закати губу, усташ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 10:08

      нет уж, давайте как-нибудь в следующий раз))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 7 июля 2018, 10:03

      Есть такая поговорка. Не делай людям добра, не получишь зла)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2018, 09:49

      Вообще-то это было в 2007. Бомбардир даже примечания нормальные писать не умеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 7 июля 2018, 09:44

      "кто старое помянет-тому глаз вон!"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11