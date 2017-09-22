Палкин: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение капитана команды Дарио Срны приостановить карьеру.

По сообщению донецкого клуба, допинг-тест 35-летнего защитника дал положительный результат. Хорват сказал, что не получал запрета на выступления, но решил приостановить карьеру, чтобы разрешить ситуацию.

«Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», — написал Палкин на своей странице в Facebook.

В июле Срна начал 14-й сезон в составе «горняков».