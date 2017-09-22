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    Палкин: «Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение капитана команды Дарио Срны приостановить карьеру.

    По сообщению донецкого клуба, допинг-тест 35-летнего защитника дал положительный результат. Хорват сказал, что не получал запрета на выступления, но решил приостановить карьеру, чтобы разрешить ситуацию.

    «Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек», — написал Палкин на своей странице в Facebook.

    В июле Срна начал 14-й сезон в составе «горняков».

    Источник: Facebook.com

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    22.09.2017 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 сентября 2017, 06:02

      Все равно играть бы не дали, он упредил.

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