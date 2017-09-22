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    Срна: «Надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал решение приостановить клубную карьеру.

    «18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях.

    Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.

    Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!» – цитирует Срну официальный сайт донецкого клуба.

    35-летний хорват выступает за «Шахтер» с июля 2003 года.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    22.09.2017 20:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +451

      Illars 22 сентября 2017, 21:50

      Дарио, обязательно прочитай это: чувак, держись, мы тут все с тобой!)

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 сентября 2017, 21:35

      Это все равно вляпаться в го==но вне соревновательный период и считать себя хорошим честным и трудолюбивым.Хорошо если это так,и это случайное недорузумение, но к сожалению вонючий "запах"не доверия всегда остается

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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2017, 20:32

      Молодец.

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