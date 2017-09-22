«Шахтер»: у Срны найден допинг, хорват приостановил карьеру

Пресс-служба «Шахтера» объявила о том, что капитан Дарио Срна временно прекратил выступления за команду. Ранее 35-летний хорват сдал положительный допинг-тест.

ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем ФК «Шахтер» считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», – говорится в сообщении клуба.

Срна пополнил состав донецкого клуба в июле 2003 года. На его счету 25 трофеев и более 300 матчей.