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    «Шахтер»: у Срны найден допинг, хорват приостановил карьеру

    Пресс-служба «Шахтера» объявила о том, что капитан Дарио Срна временно прекратил выступления за команду. Ранее 35-летний хорват сдал положительный допинг-тест.

    ФК «Шахтер» проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

    На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

    Вместе с тем ФК «Шахтер» считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

    Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства», – говорится в сообщении клуба.

    Срна пополнил состав донецкого клуба в июле 2003 года. На его счету 25 трофеев и более 300 матчей.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    22.09.2017 20:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 сентября 2017, 00:57

      22 марта допинг проба, на минуточку сейчас уже сентябрь. Я конечно не разбира.сь во всех этих тонкостях, но блин, если недобросовестный игрок примет допинг и его разоблачат через 5 месяцев как-то не очень претензия. Повторюсь, незнаю как там все заведено

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 21:53

      Жалко Срну.Вообще считаю его лучшим легионером в истории Украины.И по преданности тоже.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 21:37

      Закончит. Процедуры антидопингового центра по проверке проб и контрольно-показательный период могут занять продолжительный период времени... Здесь бы имя своё не дать замарать!...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 сентября 2017, 21:12

      Мы тоже так думали про Ерёменко. Однако..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 сентября 2017, 21:07

      Если допинг и есть, то скорее всего он попал случайно. Срна не тот человек, чтобы херней заниматься.

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 сентября 2017, 21:02

      Верю Срне. Он хороший мужик!

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 22 сентября 2017, 20:46

      Срна как человек, вызывает только симпатию и уважительное отношение к нему,по примеру Гиггза, Скоулза, Дзаннети и иже с ними.Думаю он не принимал никаких препаратов,во всяком случае сознательно. Это человек с большим сердцем,чего только стоит его помощь Донбассу,где он за свой счёт отправлял туда фуру с едой для местных жителей. Надеюсь для него всё завершится благополучно

      5
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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2017, 20:29

      Дарио умный чувак. Всегда было очевидно, что он думает о своем будущем в долгосрочной перспективе. Допинг? Бред. А положительный доппинг-тест дает даже при лечении простуды рядом медикаментов. Что-то упустил.

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