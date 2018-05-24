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    Срна – об уходе из «Шахтера»: «Продолжу карьеру за пределами Украины»

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна объявил об уходе из донецкого клуба.

    «Шахтер» приобрел молодого бразильца Додо, также на этой позиции есть два талантливых украинца. Клуб перестраивается, делает акцент на молодежь.

    «Шахтер» всегда был моим клубом, я всегда был готов отдать за него все. Для меня в Украине есть только один клуб – «Шахтер». Поэтому продолжу карьеру за пределами Украины», – приводи слова Срна Sportske Novosti.

    Ранее сообщалось, что в услугах хорвата заинтересован ПАОК и «Бешикташ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 06:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      Axidan 29 мая 2018, 00:23

      Грустно, когда уходят легенды..
      Надеюсь, поиграешь еще, капитан!

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