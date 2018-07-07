Срна: «Игроки сборной России уже национальные герои, но Хорватия превосходит их в мастерстве на 90 процентов»

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между хорватами и россиянами сравнил команды. Игрок «Кальяри» считает, что балканцы превосходят соперника в мастерстве.

«Русские игроки уже являются национальными героями, поскольку выбили испанцев. Это авторитетная команда, ее следует уважать. Однако в индивидуальном мастерстве мы превосходим россиян процентов на 90», – полагает Срна, чьи слова приводит 24sata.

Встреча начнется в 21:00 по Москве.