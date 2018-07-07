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    Срна: «Игроки сборной России уже национальные герои, но Хорватия превосходит их в мастерстве на 90 процентов»

    Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между хорватами и россиянами сравнил команды. Игрок «Кальяри» считает, что балканцы превосходят соперника в мастерстве.

    «Русские игроки уже являются национальными героями, поскольку выбили испанцев. Это авторитетная команда, ее следует уважать. Однако в индивидуальном мастерстве мы превосходим россиян процентов на 90», – полагает Срна, чьи слова приводит 24sata.

    Встреча начнется в 21:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 10:08
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +445

      mikatv 7 июля 2018, 22:22

      Прав Дарио, но в футболе всякое бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 7 июля 2018, 15:49

      Время все расставит по местам , но пусть победит сильнейший.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 15:15

      Срна, ты уже с толчка слез?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 июля 2018, 14:28

      Нсрнал и доволен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июля 2018, 13:43

      Перестал радовать...
      не легенда Шахтёра...пахнет чужой денюжкой..
      Эх..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 7 июля 2018, 13:00

      Срна -игрок уважаемый, капитан Шахтёра, девятикратный чемпион Украины,
      обладатель Кубка УЕФА.
      Хорватия бронзовый призёр ЧМ 98 ого года.
      Сейчас в её составе играют мировые калибры
      Манджукич, входит в пятёрку лучших форвардов, вспомните его гол Реалу.
      Ракитич, один из лучших полузащитников мира,
      Модрич, просто лучший, вспомните его недавний гол Аргентине.
      И другие в составе не лыком шиты.
      Команда звёздная, но играет всегда дружно, патриотично.
      Единственный шанс России --хорваты устали в сложных топ-5 чемпионатах и сегодня можно их перебегать.
      Население Хорватии, чуть более 4 миллионов, соответствующая территория.
      Благоустроенная симпатичная страна, член Евросоюза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 7 июля 2018, 12:34

      Привет от Дании и слушать главного допингиста Хорватии просто космос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июля 2018, 12:24

      Кого слушаем?!.. Какой-то бывший югослав - без флага, без Родины!.. Срна с помойки!

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 12:22

      Мастерство может победить сила воли и самоотдача.

      7
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      Рейтинг: +365

      yaran56 > zigbert 7 июля 2018, 15:50

      Что нет, так это мастерства, остальное нытье, катаньем, пинками и другими методами вынуждение и принуждения.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 июля 2018, 12:21

      Да нет у них никакого превосходства даже на 1% !!! Кто они вообще такие ? -- чего они достигли ? -- каких титулов выиграли ? Таких языкастых пидаболов -- наказывать надо !!!

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