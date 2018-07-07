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  • Срна: «Игроки сборной России уже национальные герои, но Хорватия превосходит их в мастерстве на 90 процентов»

Срна: «Игроки сборной России уже национальные герои, но Хорватия превосходит их в мастерстве на 90 процентов»

7 июля 2018, 10:08
37

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 между хорватами и россиянами сравнил команды. Игрок «Кальяри» считает, что балканцы превосходят соперника в мастерстве.

«Русские игроки уже являются национальными героями, поскольку выбили испанцев. Это авторитетная команда, ее следует уважать. Однако в индивидуальном мастерстве мы превосходим россиян процентов на 90», – полагает Срна, чьи слова приводит 24sata.

Встреча начнется в 21:00 по Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Хорватия Россия Срна Дарио
Комментарии (37)
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Fancyfall
1530947721
всякий кулик своё болото хвалит...
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Рубик Докоян
1530948002
А на сколько процентов в мастерстве нас превосходила Испания до игры, Дарио ?... А на сколько превосходит Бразилия оставшиеся команды на ЧМ ?... Когда выходишь играть, то надо забывать про рейтинги, деньги, статус и титулы, они в футбол не играют и не побеждают. Игроки сами творцы своих побед и поражений, если "свистун" не вмешается и его величество случай...
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Егор Велунов
1530948246
Наркоман Срна, то есть выгнанный за допинг из футбола, имеет украинскую школу треоптни, но он не знает тайного оружия России - бурятских шаманов :)
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OfaZavr
1530948753
ну уж точно не на 90%, слишком загнул. превосходят конечно но думаю процентов на 50-60.
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Полная Канистра
1530949066
это ничего не значит у испанцев можно сказать 99% этого мастерства было и что????????? наложили в одно место вот так вот срна намекаешь чтобы вам сдали игру ща намажь себе это на хлеб
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Krossmen73
1530950894
Как хороший мастер в своём ремесле Срна конечно же имеет право на своё мнение.Его стоит уважать.Конечно же Хорватия очень сильная команда.Её игроки играют за европейские топ-клубы.Если сравнить по этому показателю,то да Дарио прав.Но всё решится на поле.У нас есть неплохие шансы пройти хорватов.Если ребята проявят концентрацию и внимание у своих ворот и ещё сумеют убежать в контратаки,то итог может быть в нашу пользу.Очень хочется в это верить!
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Fin035
1530951651
По скольку Испанцы в мастерстве превосходили нас на 200%, то ваших Хорватских 90 ни как не хватит!) Так что дружище Срна только домой, и лесом...!)
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Project Бабангида
1530952506
человек с фамилией срна - у нас бы во дворе не прижился
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Zenmaster
1530955303
Да нет у них никакого превосходства даже на 1% !!! Кто они вообще такие ? -- чего они достигли ? -- каких титулов выиграли ? Таких языкастых пидаболов -- наказывать надо !!!
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zigbert
1530955335
Мастерство может победить сила воли и самоотдача.
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