Фонсека: «Шахтер» смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета сборной Бразилии»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека доволен тем составом, который подобрался в команде за текущее межсезонье.

«Я абсолютно доволен составом, который у меня есть на данный момент. Нужно понимать, что «Шахтер» покинули ключевые игроки: Дарио Срна, Фред, Бернард, Факундо Феррейра.

Мы подписали новых футболистов, находящихся сейчас здесь. Мы верим в будущее этих ребят.

Если говорить о Мораесе, то он очень опытный исполнитель, прекрасно знаком с реалиями украинского футбола. Остальным понадобится больше времени, хотя они адаптируются даже быстрее, чем я ожидал. Вскоре они будут важными фигурами в «Шахтере».

Клуб продолжает придерживаться своей успешной трансферной политики. Много игроков национальной сборной Бразилии выступало в составе «горняков».

Как вы понимаете, в Бразилии огромный выбор талантливых футболистов. Но факт в том, что клуб смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета «селесао».

Это доказывает, что философия «Шахтера» приносит результаты не только в финансовом плане, но и в спортивном. Используя как фундамент такую политику, мы подписали контракты с ребятами», – считает тренер.