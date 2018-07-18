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    Фонсека: «Шахтер» смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета сборной Бразилии»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека доволен тем составом, который подобрался в команде за текущее межсезонье.

    «Я абсолютно доволен составом, который у меня есть на данный момент. Нужно понимать, что «Шахтер» покинули ключевые игроки: Дарио Срна, Фред, Бернард, Факундо Феррейра.

    Мы подписали новых футболистов, находящихся сейчас здесь. Мы верим в будущее этих ребят.

    Если говорить о Мораесе, то он очень опытный исполнитель, прекрасно знаком с реалиями украинского футбола. Остальным понадобится больше времени, хотя они адаптируются даже быстрее, чем я ожидал. Вскоре они будут важными фигурами в «Шахтере».

    Клуб продолжает придерживаться своей успешной трансферной политики. Много игроков национальной сборной Бразилии выступало в составе «горняков».

    Как вы понимаете, в Бразилии огромный выбор талантливых футболистов. Но факт в том, что клуб смог подготовить игроков, которые сейчас защищают цвета «селесао».

    Это доказывает, что философия «Шахтера» приносит результаты не только в финансовом плане, но и в спортивном. Используя как фундамент такую политику, мы подписали контракты с ребятами», – считает тренер.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.07.2018 10:52
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