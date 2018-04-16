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  • Срна – о допинге: «Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты»

Срна – о допинге: «Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты»

16 апреля 2018, 09:28
2

Защитник «Шахтера» Дарио Срна по-прежнему считает, что его положительная допинг проба – это случайность. Напомним, что хорватский легионер был дисквалифицирован за употребление допинга до 22 августа 2018 года.

«Я на футбольном поле закончу, это 100 процентов. Есть люди, которых я, возможно, разочаровал, есть такие, которые меня поддерживают. Разные есть люди.

Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты. Есть доказательства, которые подтверждают, что я ничего не употреблял.

За четыре месяца до позитивной допинг-пробы тест был отрицательный и спустя пять месяцев – также. Если одна из 14 проб оказалась положительной, то это случайность. У меня есть доказательства, с которыми все согласились.

Я горжусь, что рассказал всем правду и вышел из этой ситуации только сильнее. Спасибо людям, которые плохо писали обо мне, они меня только мотивировали», – сказал Срна.

Напомним, что контракт хорватского футболиста с «Шахтером» рассчитан до 30 июня 2018 года. Ране появилась информация, что он может перейти на тренерскую работу.

Источник: ua.tribuna
Украина. Плей-офф Шахтер Срна Дарио
Комментарии (2)
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тщмек 19
1523864520
Ой ли...Носится, как Демьяненко, напичканный Лобановским.
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zigbert
1523950436
Случайным это назвать трудно.
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