Ребров признал поражение от «Шахтера» справедливым, но хотел удаления Срны

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров признал поражение своей команды в финале Кубка Украины от «Шахтера». При этом он считает, что в эпизоде с фолом Дарио Срны на Денисе Гармаше тот должен был получить удаление. Финальный матч Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер» закончился со счетом 0:1.

– Поздравляю «Шахтер» с победой. Сегодня была равная игра, но мы свои моменты не реализовали, а «Шахтер» реализовал и заслуженно выиграл матч.

– Вы уже определились относительно своего будущего, продления контракта?

– Завтра у меня будет разговор с президентом клуба. Завтра-послезавтра вы все узнаете.

– Объясните инцидент на церемонии награждения, почему Ярмоленко не взял медаль?

– Не думаю, что эпизод с Ярмоленко – это какой-то серьезный инцидент. Все переживают, как и я, как и болельщики. Каждый переживает, ведет себя при этом по-своему. Я уважаю нашего капитана, и я уверен, что он сильно переживал за эту игру.

– Должен ли был Дарио Срна получить вторую желтую карточку за фол на Денисе Гармаше?

– В прошлой нашей игре с «Шахтером» четыре раза били локтем в лицо футболистов. Но после игры никто не сказал об этом ни слова, и во время игры за эти фолы не были показаны желтые карточки. Я пять раз пересматривал игру, пять раз пересматривал эти моменты. На них никто даже не обратил внимания.

Я уверен, что сегодня Срна заслуживал получить вторую желтую карточку. Это ни в коем случае не оправдание для нас. Но я считаю, что судья предвзято отнесся к нашей команде. Хотя повторюсь, это не оправдание. В такой игре с таким соперником мы не реализовали много моментов. А соперники реализовали.