Срна подарил детям с Донбасса футбольную форму и мячи

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна в Киеве посетил тренировку детей, занимающихся футболом и переехавших с Донбасса виду военного конфликта на его территории.

Хорват пообщался с начинающими спортсменами, а также от имени «горняков» подарил им футбольную форму и мячи.

«Дарио Срна постоянно оказывает поддержку детям. Ранее он передавал мандарины, спортивный инвентарь, ноутбуки и футбольную форму «Шахтера», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что гражданский конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года.