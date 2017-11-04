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Срна подарил детям с Донбасса футбольную форму и мячи

4 ноября 2017, 06:11
2

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна в Киеве посетил тренировку детей, занимающихся футболом и переехавших с Донбасса виду военного конфликта на его территории.

Хорват пообщался с начинающими спортсменами, а также от имени «горняков» подарил им футбольную форму и мячи.

«Дарио Срна постоянно оказывает поддержку детям. Ранее он передавал мандарины, спортивный инвентарь, ноутбуки и футбольную форму «Шахтера», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что гражданский конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года.

Источник: Facebook.com
Украина. Премьер-лига Шахтер Срна Дарио
Комментарии (2)
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Docentusa
1509770110
Браво,Дарио!Браво!!!
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GoLenaStop
1510264076
Спасибо тебе за футбол в Шахтёре! Только не в Киев, а в Донецк надо было ехать... Там детей одаривать.
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