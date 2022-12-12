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В «Шахтере» намекнули, что Мудрик стоит более 100 миллионов

12 декабря 2022, 12:20
4

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна порассуждал о трансферной стоимости вингера Михаила Мудрика.

«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму. В противном случае наш президент не продаст его.

За Джека Грилиша отдали более 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже», – сказал Срна.

  • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
  • Он стал самым дорогим игроком в истории УПЛ. Рыночная стоимость нападающего в декабре выросла почти в 3 раза.
  • «Манчестер Сити» в 2021 году приобрел Грилиша за 117,5 миллиона евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Украина. Премьер-лига Шахтер Срна Дарио Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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inzek
1670838368
гривен что ли?
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Maxi_7
1670840523
Евреи там, конечно, от бога...) так подменять понятия)) за Грилиша отдали столько только потому что он англичанин( минимум двукратная наценка) и плюс наценка на трансферы между клубами апл, так как происходит усиление прямого конкурента. Мудрик хороший игрок, но его адекватная стоимость это 60 млн. максимум - учитывая все авансы ему данные, к тому же тот же Грилиш показывал себя в апл - сильнейшей лиге мира, а Мудрик - в паре матчей лч, да чемпионате Украины?) В общем ребятам из Шахтёра нужно немного охладить траханье, иначе получится такая же ситуация как с Кулибали и Милинковичем-Савичем, за которых в своё время также хотели 100+ млн., только никто их по таким расценкам естественно не покупал, а по итогу Кулибали продали за копейки, а Сав
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jek718875
1670847194
Скоко скоко стоит Мудик?
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