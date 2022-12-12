Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Шахтере» намекнули, что Мудрик стоит более 100 миллионов

    Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна порассуждал о трансферной стоимости вингера Михаила Мудрика.

    «Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму. В противном случае наш президент не продаст его.

    За Джека Грилиша отдали более 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже», – сказал Срна.

    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Он стал самым дорогим игроком в истории УПЛ. Рыночная стоимость нападающего в декабре выросла почти в 3 раза.
    • «Манчестер Сити» в 2021 году приобрел Грилиша за 117,5 миллиона евро.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мудрик стал самым дорогим игроком в истории УПЛ. Его рыночная стоимость выросла почти в три раза
    «Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Мудрика из «Шахтера» 2
    Мудрик прокомментировал информацию об интересе «Арсенала»
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11