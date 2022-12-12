В «Шахтере» намекнули, что Мудрик стоит более 100 миллионов

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна порассуждал о трансферной стоимости вингера Михаила Мудрика.

«Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму. В противном случае наш президент не продаст его.

За Джека Грилиша отдали более 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже», – сказал Срна.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

Он стал самым дорогим игроком в истории УПЛ. Рыночная стоимость нападающего в декабре выросла почти в 3 раза.

«Манчестер Сити» в 2021 году приобрел Грилиша за 117,5 миллиона евро.

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