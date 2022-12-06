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    Мудрик стал самым дорогим игроком в истории УПЛ. Его рыночная стоимость выросла почти в три раза

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Украины.

    Самым дорогим игроком УПЛ стал вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.

    Его цена выросла почти в три раза – с 15 до 40 миллионов евро.

    Мудрик обновил рекорд украинской лиги по размеру рыночной стоимости.

    Ранее лучшим результатом было 32 миллиона евро. В такую сумму оценивались экс-полузащитники «Шахтера» Фред и Фернандиньо.

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    Источник: Transfermarkt

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