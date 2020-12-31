Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»

да ты обкурился... ни разу не поиграв ни в Германии, ни во Франции такое утверждаешь!!! а какие там играли и продолжают играть футболисты об этом не заморачивался подумать... от куда рождаются такие глупые выводы вполне разумном человеке?! ахах)))))
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что чемпионат Украины превосходил по уровню Бундеслигу и Лигу 1.
«Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского.
Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Заря», «Металлург». Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни». Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в «Днепре», «Металлисте». Очень серьезный чемпионат был», – сказал Срна.
- Сейчас Украина занимает 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
- Срна играл за «Шахтер» с 2003 по 2018 год.