Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что чемпионат Украины превосходил по уровню Бундеслигу и Лигу 1.
«Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского.
Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Заря», «Металлург». Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни». Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в «Днепре», «Металлисте». Очень серьезный чемпионат был», – сказал Срна.
- Сейчас Украина занимает 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
- Срна играл за «Шахтер» с 2003 по 2018 год.
Источник: Ютуб-канал «Шахтера»