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  • Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»

Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»

6 января 2021, 12:00
11

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что чемпионат Украины превосходил по уровню Бундеслигу и Лигу 1.

«Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского.

Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Заря», «Металлург». Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни». Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в «Днепре», «Металлисте». Очень серьезный чемпионат был», – сказал Срна.

  • Сейчас Украина занимает 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
  • Срна играл за «Шахтер» с 2003 по 2018 год.

Источник: Ютуб-канал «Шахтера»
Украина. Премьер-лига Шахтер Срна Дарио
Комментарии (11)
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Давид59
1609927750
Насчёт Бундеслиги это он погорячился. Уровень там настолько сильный, что даже в 3-ей лиге сейчас играет бывший чемпион (Кайзерслаутерн)
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absent32
1609928526
да ты обкурился... ни разу не поиграв ни в Германии, ни во Франции такое утверждаешь!!! а какие там играли и продолжают играть футболисты об этом не заморачивался подумать... от куда рождаются такие глупые выводы вполне разумном человеке?! ахах)))))
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neveldomha
1609929915
У Дарио совсем кукушку снесло.
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Cules2013
1609930905
Это, конечно, бред. Какая нафиг Германия и Франция? Конкретно ДК и Шахтёр тогда были уровня этих чемпов - это да, они это доказали в еврокубках, но остальные клубы чемпионата были так себе. Ну может ещё Металлист и Днепр, но их период славы был недолгим. Разумеется, что уровень УПЛ тогда был явно выше, чем сейчас, но всё равно не ровня топ-лигам Европы. Вот чего не отнять у украинских клубов, так это желания бороться в еврокубках. Даже сейчас условная Заря может в еврокубках обыгрывать Лестер и АЕК, а тот же Зенит, напиханный баблом, не может обыграть Брюгге, и занимает стабильно 4 место, постоянно обновляя антирекорд по набранным очкам.
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DOCTOR PENALTY
1609931501
Ну разве можно сравнить какую-то Баварию с Волынью?.. Это ж Волынь!!! )))
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Karel1977
1609933477
Дэбил..
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Валерий2705
1609944663
Уровень игроков чемпионата Франции и Германии, показателен тем и в каком количестве они переходят в АПЛ. А из, даже, той УПЛ, футболисты кроме как донецкого Шахтёра и единиц игроков других клубов, накуй некому не нужны были...
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zigbert
1609947022
Слишком уж громкое высказывание. Шахтер и Динамо К еще можно отнести по силам к европейским середнякам. Не случайно и борьба за чемпионство УПЛ долгие годы ведется между этими командами.
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Ailend
1609970290
Та ну нет. Не сильнее Бундеслиги. А то что сильнее Лиги 1, это да. Когда команды типикал ПСЖ влетали в 3-0. Но это было с десяток лет назад. Эхх были времена :)
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Hektor 84
1609971295
За счет чего сильнее? Проверить его еще раз на допинг!
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