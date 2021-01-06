Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что чемпионат Украины превосходил по уровню Бундеслигу и Лигу 1.

«Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского.

Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Заря», «Металлург». Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни». Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в «Днепре», «Металлисте». Очень серьезный чемпионат был», – сказал Срна.