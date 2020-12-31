Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского»

    Бывший защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил, что чемпионат Украины превосходил по уровню Бундеслигу и Лигу 1.

    «Если смотреть на чемпионат, который у нас был, могу с уверенностью сказать, что он был сильнее немецкого и французского.

    Если смотреть сегодня назад, тот чемпионат был очень сильным. «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Заря», «Металлург». Очень тяжело было поехать куда-то в Украине и сказать: «Мы сегодня выиграем». Даже против «Волыни». Какие команды, тренеры, футболисты были тогда в «Днепре», «Металлисте». Очень серьезный чемпионат был», – сказал Срна.

    • Сейчас Украина занимает 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
    • Срна играл за «Шахтер» с 2003 по 2018 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Шахтера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2634

      absent32 13 минут назад

      да ты обкурился... ни разу не поиграв ни в Германии, ни во Франции такое утверждаешь!!! а какие там играли и продолжают играть футболисты об этом не заморачивался подумать... от куда рождаются такие глупые выводы вполне разумном человеке?! ахах)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4307

      Давид59 26 минут назад

      Насчёт Бундеслиги это он погорячился. Уровень там настолько сильный, что даже в 3-ей лиге сейчас играет бывший чемпион (Кайзерслаутерн)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11913

      KLIM777 40 минут назад

      Не сильнее, но был интересный, когда в какой-то сезон 4 команды боролись за золото. Это было однажды.

      Сейчас чемпионат утоплен.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81792
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru