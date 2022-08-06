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    Срна: «Мудрик – лучший левый вингер Европы после Мбаппе и Винисиуса»

    Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна высказался о потенциале левого вингера Михаила Мудрика.

    «Были предложения, но президент не готов продавать Мудрика сегодня. Для меня Мудрик – самый лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И он это показывает.

    Есть люди, которые хотят воспользоваться ситуацией и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа – тогда президент будет рассматривать его продажу», – заявил Срна.

    • Рыночная стоимость украинца – 9 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Мудрик забил 2 гола и сделал 9 ассистов в 19 матчах.
    • СМИ писали об интересе к нему со стороны «Милана», «Ювентуса», «Байера» и «Брентфорда».

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    Источник: Tribuna.com

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