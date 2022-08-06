Срна: «Мудрик – лучший левый вингер Европы после Мбаппе и Винисиуса»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна высказался о потенциале левого вингера Михаила Мудрика.

«Были предложения, но президент не готов продавать Мудрика сегодня. Для меня Мудрик – самый лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И он это показывает.

Есть люди, которые хотят воспользоваться ситуацией и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа – тогда президент будет рассматривать его продажу», – заявил Срна.