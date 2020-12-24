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    La Gazzetta dello Sport: тренер «Сассуоло» Де Дзерби отказал «Спартаку». Ему предлагали увеличить зарплату втрое

    «Спартак» пытался пригласить главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

    По информации La Gazzetta dello Sport, московский клуб контактировал с 41-летним специалистом и предлагал ему зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.

    Однако итальянец ответил отказом, поскольку не захотел уходить из «Сассуоло».

    • Действующий тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом и может покинуть пост текущей зимой.
    • Команда ушла на перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии26
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      Рейтинг: +9108

      BRO_football 3 минуты назад

      Ну и правильно сделал. В днищенский российский чемпионат - ни за какие деньги не пойдёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13578

      derrik2000 16 минут назад

      На ЭТУ тему на Телеграм-каналах "правда" чегой-то разная.
      Одни пишут, что, мол, да, было дело, отказал, но СЕЙЧАС, т. е. зимой отказал и предложил вернуться к этому вопросу летом, поскольку сейчас у него обязательства перед собой, перед игроками и болельщиками Сосуоло вывести команду в Лигу Европы.

      Другие пишут, что Спартак ВООБЩЕ НЕ ОБРАЩАЛСЯ к Роберто Де Дзерби и его агенту с каким-либо вопросом.

      В общем, понятно, что ничего не понятно. ))

      0
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      Рейтинг: +3968

      Puddle 17 минут назад

      Даже Сассуоло тренировать менее позорно чем хряков. Гы-гы-гы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7157

      Литейный4 32 минуты назад

      Даже за бабло в мазутный проект не загнать физрука.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7157

      Литейный4 32 минуты назад

      Даже Сассуоло отказали аутсайдеру. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3803

      Гавроша 38 минут назад

      Он прекрасно понимает, что быть тренером спартака - позор на всю жизнь!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3803

      Гавроша 39 минут назад

      Не все продаются за мазутное бабло!!!

      2
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      Рейтинг: +3319

      mamba9090909 1 час назад

      Видимо хорошо изучил историю последних лет клуба.))

      1
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      Рейтинг: +3968

      Puddle 2 часа назад

      Ой сколько визгов и подгорающих пуканов будет к вечеру на тему того, что специально придумали эту новость про Де Зебри из Сассуоло, чтобы мы порадовались) Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2922

      ziborock > Puddle 2 часа назад

      Ту-ту-ту, пигги, сидеть!)))
      Команды "голос" не было!)))

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      Рейтинг: +3968

      Puddle > ziborock 19 минут назад

      Ты даже в психушке, где мягкие стены успел головой удариться?гггг

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      Рейтинг: +5350

      nik55 2 часа назад

      ему предлагали или он требовал ?

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      Рейтинг: +9886

      ilichkadr > nik55 2 часа назад

      Возможно и предлагали, но глядя на своего земляка понял, что туда ходить нельзя ни за какие деньги. Снег башка попадёт — совсем мёртвый будешь.............

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