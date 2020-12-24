La Gazzetta dello Sport: тренер «Сассуоло» Де Дзерби отказал «Спартаку». Ему предлагали увеличить зарплату втрое

«Спартак» пытался пригласить главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

По информации La Gazzetta dello Sport, московский клуб контактировал с 41-летним специалистом и предлагал ему зарплату в размере 3 миллионов евро в год, что в три раза выше нынешнего оклада.

Однако итальянец ответил отказом, поскольку не захотел уходить из «Сассуоло».