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    Роналду обратился к тренеру, уволенному из «Аль-Насра»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попрощался с Луишем Каштру.

    Клуб сегодня уволил главного тренера на фоне провального старта сезона.

    «Спасибо за все, тренер», – написал в соцсетях 39-летний португалец, выложив совместное фото с соотечественником.

    • «Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.
    • Каштру возглавлял команду с лета 2023 года.
    • В прошлом сезоне они финишировали вторыми в лиге, после чего проиграли финалы Кубка и Суперкубка страны «Аль-Хилялю».
    • Сообщалось, что вероятным преемником Каштру станет Стефано Пиоли.

    Фото: соцсети Криштиану Роналду

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 20:00
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