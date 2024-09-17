Роналду обратился к тренеру, уволенному из «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попрощался с Луишем Каштру.

Клуб сегодня уволил главного тренера на фоне провального старта сезона.

«Спасибо за все, тренер», – написал в соцсетях 39-летний португалец, выложив совместное фото с соотечественником.

«Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Каштру возглавлял команду с лета 2023 года.

В прошлом сезоне они финишировали вторыми в лиге, после чего проиграли финалы Кубка и Суперкубка страны «Аль-Хилялю».

Сообщалось, что вероятным преемником Каштру станет Стефано Пиоли.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

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