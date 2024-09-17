Роналду обратился к тренеру, уволенному из «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попрощался с Луишем Каштру.
Клуб сегодня уволил главного тренера на фоне провального старта сезона.
«Спасибо за все, тренер», – написал в соцсетях 39-летний португалец, выложив совместное фото с соотечественником.
- «Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.
- Каштру возглавлял команду с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне они финишировали вторыми в лиге, после чего проиграли финалы Кубка и Суперкубка страны «Аль-Хилялю».
- Сообщалось, что вероятным преемником Каштру станет Стефано Пиоли.
Фото: соцсети Криштиану Роналду
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