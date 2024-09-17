«Аль-Наср» уволил главного тренера

Луиш Каштру официально покинул пост главного тренера «Аль-Насра».

Португальского специалиста уволили после провального начала сезона – команда выиграла только один из пяти матчей.

Сообщалось, что вероятным преемником Каштру станет Стефано Пиоли.

«Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.

Каштру возглавлял команду с лета 2023 года.

В прошлом сезоне они финишировали вторыми в лиге, после чего проиграли финалы Кубка и Суперкубка страны «Аль-Хилялю».

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