Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Аль-Наср» уволил главного тренера

    Луиш Каштру официально покинул пост главного тренера «Аль-Насра».

    Португальского специалиста уволили после провального начала сезона – команда выиграла только один из пяти матчей.

    Сообщалось, что вероятным преемником Каштру станет Стефано Пиоли.

    • «Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.
    • Каштру возглавлял команду с лета 2023 года.
    • В прошлом сезоне они финишировали вторыми в лиге, после чего проиграли финалы Кубка и Суперкубка страны «Аль-Хилялю».

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    «Аль-Наср» – «Аль-Вахда»: прогноз на матч Саудовской Высшей лиги – 27 сентября 2024
    Джорджина вспомнила свою реакцию на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
    Эсковаль из «Акрона» рассказал, какую информацию о России сообщил бы Роналду
    Источник: твиттер «Аль-Насра»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2024 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+