«Аль-Наср» уволил главного тренера

Луиш Каштру официально покинул пост главного тренера «Аль-Насра».
Португальского специалиста уволили после провального начала сезона – команда выиграла только один из пяти матчей.
Сообщалось, что вероятным преемником Каштру станет Стефано Пиоли.
- «Аль-Наср» идет на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии.
- Каштру возглавлял команду с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне они финишировали вторыми в лиге, после чего проиграли финалы Кубка и Суперкубка страны «Аль-Хилялю».
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