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    Тренер «Аль-Насра» объяснил поведение Роналду

    Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру выразил мнение, что к удалению Криштиану Роналду на 86-й минуте матча 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2) привела симуляция.

    «Сложно говорить об этом эпизоде. Потому что, как мы знаем, у игрока, участвовавшего в эпизоде с Криштиану, на протяжении всего сезона случались ситуации, связанные с провокациями и чем-то театральным. Он воспользовался контактом с Криштиану, жаловался на удар в лицо. Но теперь я посмотрел повтор, и касания лица там не было.

    Судья посчитал, что этого достаточно для красной. На мой взгляд, это театр со стороны соперника. Такие ситуации продолжают происходить. Это вопрос интерпретации. Судья должен был обратиться к помощи ВАР, потому что, по моему мнению, там не было ничего серьезного», – сказал Каштру.

    • В эпизоде, приведшем к удалению португальца, футболист «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но Роналду ногой выбил у него мяч из рук. Игроки встали друг напротив друга, а затем Аль-Булайхи упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо. Между командами возникла стычка, а судья показал Роналду красную карточку. Португалец кулаком замахнулся на рефери, а потом, покидая поля, поаплодировал.
    • Роналду не совершил результативных действий во втором матче подряд.

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    Источник: Record

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