Тренер «Аль-Насра» объяснил поведение Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру выразил мнение, что к удалению Криштиану Роналду на 86-й минуте матча 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2) привела симуляция.

«Сложно говорить об этом эпизоде. Потому что, как мы знаем, у игрока, участвовавшего в эпизоде с Криштиану, на протяжении всего сезона случались ситуации, связанные с провокациями и чем-то театральным. Он воспользовался контактом с Криштиану, жаловался на удар в лицо. Но теперь я посмотрел повтор, и касания лица там не было.

Судья посчитал, что этого достаточно для красной. На мой взгляд, это театр со стороны соперника. Такие ситуации продолжают происходить. Это вопрос интерпретации. Судья должен был обратиться к помощи ВАР, потому что, по моему мнению, там не было ничего серьезного», – сказал Каштру.