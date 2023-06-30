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    • «Аль-Наср» определился с новым главным тренером: его убедил лично Роналду

    «Аль-Наср» определился с новым главным тренером: его убедил лично Роналду

    Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру возглавит «Аль-Наср» в ближайшее время.

    Португалец подпишет контракт с саудовским клубом по схеме «2+1». По информации ESPN, нападающий Криштиану Роналду лично убедил 61-летнего тренера возглавить «Аль-Наср».

    • Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
    • В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: ESPN

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