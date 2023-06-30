«Аль-Наср» определился с новым главным тренером: его убедил лично Роналду

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру возглавит «Аль-Наср» в ближайшее время.
Португалец подпишет контракт с саудовским клубом по схеме «2+1». По информации ESPN, нападающий Криштиану Роналду лично убедил 61-летнего тренера возглавить «Аль-Наср».
- Роналду зимой присоединился к «Аль-Насру» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- Он связан с саудовским клубом договором до 30 июня 2025 года.
- В активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 19 матчах.
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