Новый тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о влиянии Роналду на его назначение

Луиш Каштру рассказал, повлиял ли Криштиану Роналду на его назначение на пост главного тренера «Аль-Насра».
«Тренировать лучших всегда приятно, а Роналду, безусловно, входит в их число. Криштиану войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными.
Криштиану помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами!
Звонил ли мне Роналду? Никаких телефонных звонков не было», – заявил Каштру.
- Португалец ради предложения из Саудовской Аравии покинул «Ботафого».
- С 2019 по 2021 год он возглавлял «Шахтер».
- По информации ESPN, контракт тренера с «Аль-Насром» заключен по схеме «2+1».
Источник: A Bola