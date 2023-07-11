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    • Новый тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о влиянии Роналду на его назначение

    Новый тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о влиянии Роналду на его назначение

    Луиш Каштру рассказал, повлиял ли Криштиану Роналду на его назначение на пост главного тренера «Аль-Насра».

    «Тренировать лучших всегда приятно, а Роналду, безусловно, входит в их число. Криштиану войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными.

    Криштиану помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами!

    Звонил ли мне Роналду? Никаких телефонных звонков не было», – заявил Каштру.

    • Португалец ради предложения из Саудовской Аравии покинул «Ботафого».
    • С 2019 по 2021 год он возглавлял «Шахтер».
    • По информации ESPN, контракт тренера с «Аль-Насром» заключен по схеме «2+1».

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    Источник: A Bola

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