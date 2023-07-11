Новый тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о влиянии Роналду на его назначение

Луиш Каштру рассказал, повлиял ли Криштиану Роналду на его назначение на пост главного тренера «Аль-Насра».

«Тренировать лучших всегда приятно, а Роналду, безусловно, входит в их число. Криштиану войдет в историю футбола. Мне будет приятно работать с ним, как и со всеми остальными.

Криштиану помогает другим игрокам, а они помогают ему. Наша цель – стать чемпионами!

Звонил ли мне Роналду? Никаких телефонных звонков не было», – заявил Каштру.