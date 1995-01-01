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    Каштру – о 0:6 с гладбахской «Боруссией»: «Это унижение для «Шахтера»

    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру назвал причины разгромного поражения от гладбахской «Боруссии» (0:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – Что произошло?

    – Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику.

    Нас не удивило, как играла «Боруссия», нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая 2 недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности.

    На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

    – Какие причины поражения?

    – Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат – это унижение для нас.

    Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить. В первом тайме было грязное пятно. Мы хотели прибавить энергии, которой не было в первой половине. Мы не ожидали, что сегодня будет такой плохой вечер, – сказал Каштру после игры.

    • «Боруссия» поднялась на первое место в группе.
    • «Шахтер» опустился на вторую строчку.

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    Источник: ua.tribuna.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8959

      paracetamol 11 минут назад

      Бразило-майданных шумеров немцы размазали по полю.

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