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  • Каштру – о 0:6 с гладбахской «Боруссией»: «Это унижение для «Шахтера»

Каштру – о 0:6 с гладбахской «Боруссией»: «Это унижение для «Шахтера»

4 ноября 2020, 01:40
5

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру назвал причины разгромного поражения от гладбахской «Боруссии» (0:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Что произошло?

– Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику.

Нас не удивило, как играла «Боруссия», нас удивило то, как мы себя показали. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая 2 недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности.

На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

– Какие причины поражения?

– Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат – это унижение для нас.

Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить. В первом тайме было грязное пятно. Мы хотели прибавить энергии, которой не было в первой половине. Мы не ожидали, что сегодня будет такой плохой вечер, – сказал Каштру после игры.

  • «Боруссия» поднялась на первое место в группе.
  • «Шахтер» опустился на вторую строчку.

Источник: ua.tribuna.com
Лига чемпионов Шахтер Боруссия М Каштру Луиш
Комментарии (5)
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paracetamol
1604447949
Бразило-майданных шумеров немцы размазали по полю.
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SPACE TRUCKIN
1604473382
самый неожиданный результат...
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JI e x a
1604486840
Не понимаю, почему после первых двух привозов Каштру не среагировал и не убрал сразу Бондаря. Тот решил, раз вам мало, нате вам ещё 2 привоза=) В итоге, Бондарь так или иначе поучаствовал во всех 4 голах в первом тайме. И ещё и на второй вышел=) Походу, занёс тренеру перед игрой немало=)
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