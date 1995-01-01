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    Каштру: «У троих футболистов «Шахтера» возникли проблемы с лeгкими, а у одного – с сердцем»

    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

    «К сожалению, люди еще не до конца начали уважать этот вирус, пандемию, которая происходит. Когда смотришь на 10 игроков, которые у нас были инфицированы, и у троих из них имели место осложнения с легкими, у еще одного – проблемы с сердцем…

    Начинаешь задумываться. Тогда понимаешь, что именно происходит в этом мире. Нужно понимать, что вирус рядом, и он может настигнуть каждого»», – сказал Каштру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Шахтера»

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