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    Каштру: «Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала»

    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:0).

    «Мы прекрасно знали, что «Реал» будет играть на победу. Если бы мы проиграли, тогда было бы очень сложно. Вначале мы пытались блокировать фланги и контролировать «воздух» при возможных подачах с флангов. К счастью, все прошло хорошо.

    Первый тайм, возможно, был не таким, как мы этого хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции и ошибались. В перерыве постарались это подкорректировать. Cоздали несколько моментов, которые привели к голам. Кроме того, нейтрализовали моменты «Реала».

    Это показывает, что секретов в футболе нет. Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала». Они имели превосходство только сегодня в первой половине игры», – приводит слова Каштру пресс-служба УЕФА.

    • «Реал» впервые в истории пропустил девять голов после пяти туров группового этапа ЛЧ.
    • «Шахтер» – первый клуб после ЦСКА в последнем десятилетии, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Источник: сайт УЕФА

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