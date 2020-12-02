Каштру: «Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:0).

«Мы прекрасно знали, что «Реал» будет играть на победу. Если бы мы проиграли, тогда было бы очень сложно. Вначале мы пытались блокировать фланги и контролировать «воздух» при возможных подачах с флангов. К счастью, все прошло хорошо.

Первый тайм, возможно, был не таким, как мы этого хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции и ошибались. В перерыве постарались это подкорректировать. Cоздали несколько моментов, которые привели к голам. Кроме того, нейтрализовали моменты «Реала».

Это показывает, что секретов в футболе нет. Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала». Они имели превосходство только сегодня в первой половине игры», – приводит слова Каштру пресс-служба УЕФА.

«Реал» впервые в истории пропустил девять голов после пяти туров группового этапа ЛЧ.

«Шахтер» – первый клуб после ЦСКА в последнем десятилетии, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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