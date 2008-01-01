Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Зидан – после поражения от «Шахтера»: «Не собираюсь уходить в отставку. Играли здорово, но мяч не шел в ворота»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:2).

    «В первом тайме мы играли очень хорошо, но забить не удалось. Мы здорово давили, хорошо играли с мячом, но мяч просто не хотел идти в ворота, а дальше все стало сложнее.

    Гол изменил бы динамику игры, если бы нам удалось забить. Но забил «Шахтер», и это сильно ударило по нам, ведь до этого мы играли очень хорошо. Мы создали два или три хороших момента и попали в штангу.

    Не собираюсь уходить в отставку. Да, мы провели серию неудачных матчей, но нужно двигаться дальше. Другого выхода нет. Мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу, но мяч не шел в ворота. Впереди еще один матч. Мы должны выиграть его и пройти дальше.

    Я оптимист. Мы в сложной ситуации, но должны полагаться на свой характер и честь. Жаль, что результат такой, мы не заслуживали поражения. Сейчас просто надо верить», – приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

    • «Реал» впервые в истории пропустил девять голов после пяти туров группового этапа ЛЧ.
    • «Шахтер» – первый клуб после ЦСКА в последнем десятилетии, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4465

      dinar7777dinar 1 час назад

      прям здорова? ха ушел роналду постарели все лидеры модрич марсело уже не пашет как надо кроос и все ты приехал ! что создал по сути карло анчеллоти уже постарело в реале а свое зидан ничего не смог придумать вот и результат !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80911
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru