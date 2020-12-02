Зидан – после поражения от «Шахтера»: «Не собираюсь уходить в отставку. Играли здорово, но мяч не шел в ворота»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:2).

«В первом тайме мы играли очень хорошо, но забить не удалось. Мы здорово давили, хорошо играли с мячом, но мяч просто не хотел идти в ворота, а дальше все стало сложнее.

Гол изменил бы динамику игры, если бы нам удалось забить. Но забил «Шахтер», и это сильно ударило по нам, ведь до этого мы играли очень хорошо. Мы создали два или три хороших момента и попали в штангу.

Не собираюсь уходить в отставку. Да, мы провели серию неудачных матчей, но нужно двигаться дальше. Другого выхода нет. Мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу, но мяч не шел в ворота. Впереди еще один матч. Мы должны выиграть его и пройти дальше.

Я оптимист. Мы в сложной ситуации, но должны полагаться на свой характер и честь. Жаль, что результат такой, мы не заслуживали поражения. Сейчас просто надо верить», – приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.