«Шахтер» – первый клуб после ЦСКА с 2008 года, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе ЛЧ

Донецкий «Шахтер» победил «Реал» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский клуб одержал вторую победу над «Реалом» в текущем розыгрыше ЛЧ. В матче первого тура «Шахтер» победил на выезде со счетом 3:2.

«Шахтер» – первый клуб после ЦСКА в последнем десятилетии, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.