«Шахтер» – первый клуб после ЦСКА с 2008 года, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе ЛЧ

Донецкий «Шахтер» победил «Реал» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Украинский клуб одержал вторую победу над «Реалом» в текущем розыгрыше ЛЧ. В матче первого тура «Шахтер» победил на выезде со счетом 3:2.
«Шахтер» – первый клуб после ЦСКА в последнем десятилетии, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.
- В сезоне-2018/19 ЦСКА дважды победил «Реал» – 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде.
- В сезоне-2008/09 «Ювентус» также дважды обыграл «Реал» на групповом этапе ЛЧ.
Источник: Бомбардир.ру