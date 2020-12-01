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    «Шахтер» – первый клуб после ЦСКА с 2008 года, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе ЛЧ

    Донецкий «Шахтер» победил «Реал» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Украинский клуб одержал вторую победу над «Реалом» в текущем розыгрыше ЛЧ. В матче первого тура «Шахтер» победил на выезде со счетом 3:2.

    «Шахтер» – первый клуб после ЦСКА в последнем десятилетии, дважды обыгравший «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    • В сезоне-2018/19 ЦСКА дважды победил «Реал» – 1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде.
    • В сезоне-2008/09 «Ювентус» также дважды обыграл «Реал» на групповом этапе ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2020 23:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18448

      bset 32 минуты назад

      Ух ты, у Шахтера аж 10 бразильцев в заявке было на матч против Реала. Неплохо))

      0
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      Рейтинг: +1519

      acor94 38 минут назад

      а помоему Шахтёр третий клуб после Юве и ЦСКА с 2008 года

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