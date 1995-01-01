Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Каштру – о работе в условиях пандемии: «Мы какие-то менеджеры по реагированию, а не тренеры»

    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о влиянии пандемии коронавируса на украинский клуб.

    «Люди должны понять, что сейчас нет никакой стабильности. У нас не было межсезонья, сборов, отпуска, длительного перехода из сезона в сезон. Один сезон закончился и буквально через несколько дней второй начался.

    Сейчас чувствую себя не тренером. Мы какие-то менеджеры по реагированию, а не тренеры. Мы должны реагировать на то, что происходит. Я сейчас не могу тренировать. Мы стараемся отработать стратегию на матч, провести восстановление и поехать на игру. И все повторяется. Мы не можем сейчас тренироваться.

    Не было отпуска, сборов. Это жестоко. Даже лошади перед каждым забегом должны отдыхать. Мы еще люди, это нужно понимать. Календарь очень сложный, постоянно матчи. Кто на нас смотрит, тоже должен понимать, что сейчас происходит.

    Когда мы теряем 11 игроков, которые заболевают ковидом, все об этом читают в новостях, но почему-то иногда этого никто не хочет до конца понять. Мы ничего не поменяли в этом году с прошлого. У нас тот же состав, игроки, тренерский штаб, администрация, болельщики.

    В таком мире мы сейчас живем. Кто не понимает футбол, не является чувствительным, чтобы понять – этого и не поймет. Сейчас все команды переживают достаточно сложное время», – сказал Каштру на пресс-конференции.

    • Сегодня «Шахтер» примет мадридский «Реал».
    • В случае победы украинский клуб выйдет на второе место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шахтера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80911
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru