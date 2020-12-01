Каштру – о работе в условиях пандемии: «Мы какие-то менеджеры по реагированию, а не тренеры»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о влиянии пандемии коронавируса на украинский клуб.

«Люди должны понять, что сейчас нет никакой стабильности. У нас не было межсезонья, сборов, отпуска, длительного перехода из сезона в сезон. Один сезон закончился и буквально через несколько дней второй начался.

Сейчас чувствую себя не тренером. Мы какие-то менеджеры по реагированию, а не тренеры. Мы должны реагировать на то, что происходит. Я сейчас не могу тренировать. Мы стараемся отработать стратегию на матч, провести восстановление и поехать на игру. И все повторяется. Мы не можем сейчас тренироваться.

Не было отпуска, сборов. Это жестоко. Даже лошади перед каждым забегом должны отдыхать. Мы еще люди, это нужно понимать. Календарь очень сложный, постоянно матчи. Кто на нас смотрит, тоже должен понимать, что сейчас происходит.

Когда мы теряем 11 игроков, которые заболевают ковидом, все об этом читают в новостях, но почему-то иногда этого никто не хочет до конца понять. Мы ничего не поменяли в этом году с прошлого. У нас тот же состав, игроки, тренерский штаб, администрация, болельщики.

В таком мире мы сейчас живем. Кто не понимает футбол, не является чувствительным, чтобы понять – этого и не поймет. Сейчас все команды переживают достаточно сложное время», – сказал Каштру на пресс-конференции.