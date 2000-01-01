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    Журналист Ящук: «Шахтер» начал переговоры с Аллегри

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Шахтер».

    По информации украинского журналиста Олега Ящука, донецкий клуб уже начал переговоры с итальянским специалистом.

    • «Шахтер» тренирует португалец Луиш Каштру.
    • Аллегри остается без работы с лета 2019 года, когда он ушел из «Ювентуса».
    • Сообщалось, что в приглашении Аллегри заинтересован «Марсель».

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    Источник: Tribuna.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11412

      Cules2013 1 час назад

      Хрена се) Правда, не совсем понятно зачем. Каштру отлично справляется. Аллегри же ставит стилистически другой немного футбол, более оборонительный и заточенный на результат. Шахтёр последние лет так 15 играет в яркий атакующий футбол на португальский манер. Зачем ломать то, что так долго приносило успех. Это напоминает приход Вальверде в Барсу после Энрике.
      Да и сам Аллегри - разве его устроит чемпионат Украины, зачем ему это болото. Тренировать Шахтёр только ради еврокубков - это уж слишком.

      Не верю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6351

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Зачем ? Луиш Каштру в полном порядке !

      1
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      Рейтинг: +1034

      кто там 3 часа назад

      Смешно)

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