Журналист Ящук: «Шахтер» начал переговоры с Аллегри

Хрена се) Правда, не совсем понятно зачем. Каштру отлично справляется. Аллегри же ставит стилистически другой немного футбол, более оборонительный и заточенный на результат. Шахтёр последние лет так 15 играет в яркий атакующий футбол на португальский манер. Зачем ломать то, что так долго приносило успех. Это напоминает приход Вальверде в Барсу после Энрике.
Да и сам Аллегри - разве его устроит чемпионат Украины, зачем ему это болото. Тренировать Шахтёр только ради еврокубков - это уж слишком.
Не верю.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Шахтер».
По информации украинского журналиста Олега Ящука, донецкий клуб уже начал переговоры с итальянским специалистом.
- «Шахтер» тренирует португалец Луиш Каштру.
- Аллегри остается без работы с лета 2019 года, когда он ушел из «Ювентуса».
- Сообщалось, что в приглашении Аллегри заинтересован «Марсель».