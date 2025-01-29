Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Луиш Каштру
Новости
Луиш Каштру - новости
Португалия
3 сентября 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-тренер «Аль-Насра» охарактеризовал Роналду тремя словами
2025.01.29 22:44
2
Фото
Роналду обратился к тренеру, уволенному из «Аль-Насра»
2024.09.17 20:00
«Аль-Наср» уволил главного тренера
2024.09.17 18:25
Бывший защитник «Аль-Насра» рассказал о влиянии Роналду на назначение тренера
2024.09.16 09:49
1
Тренер «Аль-Насра» объяснил поведение Роналду
2024.04.09 09:06
Фото
Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал судье гол Роналду, требуя его засчитать
2023.12.02 14:14
Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе
2023.11.07 11:32
Новый тренер «Аль-Насра» ответил на вопрос о влиянии Роналду на его назначение
2023.07.11 16:25
Фото
«Аль-Наср» назначил экс-тренера «Шахтера»: его убедил лично Роналду
2023.07.06 22:40
«Аль-Наср» определился с новым главным тренером: его убедил лично Роналду
2023.06.30 10:20
Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»
2021.05.10 07:58
4
Тренер «Шахтер» Каштру – о 0:3 с «Ромой: «Результат очень несправедлив»
2021.03.12 08:34
Журналист Ящук: «Шахтер» начал переговоры с Аллегри
2021.03.09 07:59
5
Каштру: «Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала»
2020.12.02 09:26
Каштру – о работе в условиях пандемии: «Мы какие-то менеджеры по реагированию, а не тренеры»
2020.12.01 08:25
1
Каштру – о 0:6 с гладбахской «Боруссией»: «Это унижение для «Шахтера»
2020.11.04 01:40
5
Каштру: «У троих футболистов «Шахтера» возникли проблемы с лeгкими, а у одного – с сердцем»
2020.11.03 08:34
Тренер «Шахтера» Каштру – о 13 инфицированных футболистах: «Мы потеряли игроков, но не стиль»
2020.10.20 22:39
УПЛ. «Шахтер» победил «Динамо», команда Каштру из последних 12 встреч проиграла одну
2020.07.05 01:30
Фото
«Шахтер» под руководством португальца Каштру выиграл четвертый чемпионат Украины подряд
2020.06.21 00:27
Суперкубок Украины. «Шахтер» в дебютном матче тренера Каштру проиграл «Динамо»
2019.07.28 22:58
Фото
«Шахтер» объявил о назначении Каштру главным тренером
2019.06.12 15:29
2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+