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    Тренер «Шахтер» Каштру – о 0:3 с «Ромой: «Результат очень несправедлив»

    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:3).

    – Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но «Рома» убила игру за четыре минуты.

    – Что произошло в эти 4 минуты?

    – Мы пропустили гол с углового. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент игра отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные четыре минуты. Результат очень несправедлив.

    Мы хотели контролировать игру. Этот этап турнира состоит из двух матчей, поэтому мы хотели забить.

    • «Шахтер» проиграл три из четырех последних матчей.
    • Ответная игра пройдет 18 марта в Украине.

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    Источник: Tribuna.com

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