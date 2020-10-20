Тренер «Шахтера» Каштру – о 13 инфицированных футболистах: «Мы потеряли игроков, но не стиль»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру выступил перед прессой перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Из-за коронавируса украинцы не могут рассчитывать на 13 игроков.

– Сборная Украины провела с Испанией два разных поединка: один – в контроль мяча, второй – контратаки и физика. Будет ли завтра «Шахтер» отступать от своей философии в матче с «Реалом»?

– Да, у меня была возможность посмотреть оба поединка. Хочу публично поздравить Шевченко и всю сборную Украины с тем результатом, которого они смогли добиться с Испанией. Но мы должны понимать, что Испания также создавала огромное количество моментов и, к счастью, не смогла их реализовать. В любом случае у нее было много возможностей.

Я думаю, футбол необходимо рассматривать не только по результатам, но и по своей динамике, то есть по всему, что происходило на поле. Атакуя или закрываясь в обороне против сильных, могущественных команд, следует помнить, что нужно добыть хороший результат. Что-то одно исключать нельзя – в игре должно присутствовать и то и другое. Мы потеряли игроков, но не потеряли стиль, не потеряли ДНК. Мы не всегда делаем в матчах то, что хотим, но это не значит, что не хотим. Очень часто не делаем, потому что не позволяет соперник. А хотим мы всегда одного и того же: доминировать на поле, атаковать вместе, при этом сохраняя баланс с обороной, не давать сопернику переходить в атаку, владеть больше мячом, создавать больше моментов. Но когда играешь с такой могущественной командой…

Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Возможно, нужно адаптировать другие стратегии к этому матчу. Стратегическая составляющая на завтрашний поединок будет очень важной в контексте того, чтобы мы были успешны. Я согласен, нам нужно подходить к игре немного иначе, вы правы.