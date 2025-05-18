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  • «ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 14:20
ЛНЗ
18.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
10
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
17
Антон Салабай
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
14
Франсис Момо
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
3-2-4-1-1
77
Кушниренко
4
34
Муравский
14
Драмбаев
33
Путря
11
Пасич
10
Яшари
18
Тилль
6
Танковский
12
Топалов
99
4-2-1-3
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
29
Бацула
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
30
Ндукве
10
Кулач
17
Салабай
4
18
Каплиенко
18
Каплиенко
4
12
Топалов
14
Момо
14
Момо
12
Топалов
10
Кулач
45
Айеде
45
Айеде
10
Кулач
Остались в запасе
ЛНЗ
Ворскла
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча ЛНЗ - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Ворсклы», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Ворскла»

«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла ЛНЗ
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