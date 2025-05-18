Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-2-4-1-1
77
Кушниренко
4
34
Муравский
14
Драмбаев
33
Путря
11
Пасич
10
Яшари
18
Тилль
6
Танковский
12
Топалов
99
4-2-1-3
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
29
Бацула
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
30
Ндукве
10
Кулач
17
Салабай
4
18
Каплиенко
18
Каплиенко
4
12
Топалов
14
Момо
14
Момо
12
Топалов
10
Кулач
45
Айеде
45
Айеде
10
Кулач
Остались в запасе
ЛНЗ
Ворскла
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча ЛНЗ - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Ворсклы», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»