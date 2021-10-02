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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Ингулец
Ворскла - Ингулец: обзор матча 02 октября 2021
Ворскла
02.10.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ингулец
66'
Ранжел
77'
О. Тилль
84'
О. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Ингулец
Замена
A. Codjovi
️️️️
О. Тилль
89'
Замена
И. Песич
️️️️
А. Скляр
89'
ГОЛ! 3:0!
О. Тилль
Пас отдал
Ранжел
84'
83'
Замена
М. Шишка
️️️️
M. Bartulovic
83'
Замена
А. Козак
️️️️
Д. Поспелов
Замена
А. Челядин
️️️️
И. Кане
78'
ГОЛ! 2:0!
О. Тилль
77'
ГОЛ! 1:0!
Ранжел
Пас отдал
Р. Степанюк
66'
36'
Желтая карточка
В. Шарай
Желтая карточка
Д. Пуцлин
33'
20'
Желтая карточка
M. Bartulovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Ранжел
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
55
Максим Ковалев
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ворскла
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
77
Иван Песич
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
4-4-2
31
Ризнык
14
Кане
5
Тамм
13
Яворский
44
Пердута
17
Чеснаков
6
Скляр
18
Тилль
6
Пуцлин
7
Степанюк
99
Ранжел
2-1-5
28
Полегенько
60
Поспелов
77
Шарай
0
17
Ситало
31
5
Запорожец
1
18
Тилль
65
65
18
Тилль
6
Скляр
77
Песич
77
Песич
6
Скляр
14
Кане
38
Челядин
38
Челядин
14
Кане
60
Поспелов
10
Козак
10
Козак
60
Поспелов
0
76
Шишка
76
Шишка
0
Остались в запасе
Ворскла
Ингулец
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Yevgen Galchuk
ВР
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ворскла - Ингулец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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Ворскла
Ингулец
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