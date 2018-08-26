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    УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью

    «Заря» проиграла «Десне» в матче 6-го тура УПЛ со счетом 0:2. «Заря» с 8-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Десна» с 7-ю очками идет шестой.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 6-й тур

    Заря – Десна – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Старенький, 11; 0:2 – Безбородько, 73.

    Карпаты – Арсенал – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ориховский, 28; 0:2 – Хрин, 39; 1:2 – Эрбес, 55.

    Нереализованный пенальти: Карраскаль, 52 – нет.

    Удаление: нет – Прис, 85.

    Мариуполь – Львов – 2:2 (1:0)

    Голы: 0:1 – Парамонов, 45+2; 1:1 – Пихаленок, 49; 1:2 – Дуарте, 51; 2:2 – Чурко, 59.

    Нереализованный пенальти: нет – Дуарте, 6.

    Удаление: Федорчук, 90+5 – нет.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 21:31
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