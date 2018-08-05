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    УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью

    Состоялись очередные матчи второго тура УПЛ. Во Львове встретились «Карпаты» и «Олимпик» и разошлись миром. Дончане ушли от поражения в последние десять минут встречи.

    В Киеве выходец из лиги классом ниже принимал «Мариуполь». Гости одержали волевую победу. Решающий гол забил Андрей Борячук.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 2-й тур

    Карпаты – Олимпик – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ди Франко, 32; 2:0 – Швед, 36; 2:1 – Кравченко, 58; 2:2 – До Коуто, 86.

    Арсенал – Мариуполь – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Лола, 22; 1:1 – Фомин, 36 (с пенальти); 1:2 – Борячук, 44.

    Десна – Александрия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Банада, 6; 0:2 – Бондаренко, 53.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2018 21:34
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