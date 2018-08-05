УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью

Состоялись очередные матчи второго тура УПЛ. Во Львове встретились «Карпаты» и «Олимпик» и разошлись миром. Дончане ушли от поражения в последние десять минут встречи.
В Киеве выходец из лиги классом ниже принимал «Мариуполь». Гости одержали волевую победу. Решающий гол забил Андрей Борячук.
Чемпионат Украины. УПЛ. 2-й тур
Голы: 1:0 – Ди Франко, 32; 2:0 – Швед, 36; 2:1 – Кравченко, 58; 2:2 – До Коуто, 86.
Арсенал – Мариуполь – 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Лола, 22; 1:1 – Фомин, 36 (с пенальти); 1:2 – Борячук, 44.
Десна – Александрия – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Банада, 6; 0:2 – Бондаренко, 53.
Источник: Бомбардир.ру